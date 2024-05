Zosia z "Rodziny zastępczej" na odważnych zdjęciach. Misheel Jargalsaikhan szokuje! [17.05.2024 r.]

Misheel Jargalsaikhan - początki w Polsce

Urodzona 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii, Misheel Jargalsaikhan przeprowadziła się do Polski w wieku zaledwie trzech lat. Jej matka, lekarka, otrzymała propozycję pracy w polskim szpitalu, co spowodowało przeprowadzkę rodziny. Początkowo planowali przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie zdecydowali się pozostać w Polsce.

Pierwsze lata spędzone w Chojnicach, a później w Warszawie, ukształtowały osobowość i życiorys Misheel. Ukończyła Społeczne Liceum Ogólnokształcące, a w wieku 11 lat wkroczyła na szklany ekran jako Zosia Kwiatkowska, co przyniosło jej ogromną popularność wśród widzów.