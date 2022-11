Zrywy powstańcze na ziemi mogileńskiej. W muzeum w Chabsku otwarto ciekawą wystawę, prezentowaną wcześniej w Muzeum Niepodległości

Wyjątkowo starannie i ciekawie przygotowana wystawa "Nasze zrywy powstańcze", która od 9 czerwca do 30 września br. zdobiła reprezentacyjne wnętrza Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Narodowym Dniu Niepodległości przeniesiona została do Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

To wyjątkowe dzieło, pokazujące nasze wolnościowe i niepodległościowe dążenia od 1806 r. aż do Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, jest efektem wspólnego wysiłku samorządów Mogilna, Strzelna i Trzemeszna oraz Dąbrowy i Orchowa. W stolicy zwiedziło ją ponad 17,5 tysiąca osób, co uznano za niespodziewany sukces.

Sukcesem okazało się również jej otwarcie w Chabsku. Na początku związanej z tym uroczystości, przygotowanej przez dyrektora Mogileńskiego Domu Kultury Jana Szymańskiego i jego zespół, przewodniczący komitetu organizacyjnego, burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział: - Udostępniamy Państwu ekspozycję, która w ciekawy sposób pokazuje nasz patriotyzm i nieustanne wysiłki o niepodległość w minionych wiekach. Mamy w pełni uzasadnione powody do dumy. Nasi przodkowie nieustannie to demonstrowali.