Zrzutka na stypendia dla utalentowanej młodzieży z powiatu nakielskiego. Każdy może pomóc!

- Jeśli uważają państwo, podobnie jak my, że warto pomagać młodym i zdolnym z powiatu nakielskiego, aby mogli dołączyć do najlepszych w Polsce i zdobywać laury w swoich dziedzinach oraz rozwijać swoje talenty i pasje to nie żałujcie grosza! - zachęcają pomysłodawcy. Zbiórka potrwa do 31 stycznia 2024 r.