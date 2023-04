ZUS może odebrać trzynastą emeryturę. Te osoby są teraz na celowniku [21.04.23]

Na baczności muszą się mieć wcześniejsi emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Oni muszą uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu (limity dorabiania). Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Te graniczne kwoty zmieniają się raz na kwartał i ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

- Jeśli po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że na dzień 31 marca 2023 roku świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie górnej granicy przychodu, to kwota wypłaconego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego podlega zwrotowi jako nienależne pobrane świadczenie. Trzynastkę” trzeba również zwrócić, gdy na dzień 31 marca danego roku nie istniało prawo do emerytury, renty albo innego długoterminowego świadczenia - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak dodaje, jeżeli na dzień 31 marca danego roku oraz w kwietniu tego samego roku istniało prawo do trzynastej emerytury i po jej wypłaceniu okazało się, że za kwiecień danego roku nie przysługiwało prawo do podstawowego świadczenia (emerytury czy renty), wypłacona trzynastka się należy. Zatem nie trzeba jej będzie zwracać do ZUS.