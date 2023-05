ZUS oddaje składkę zdrowotną. Takie będą zwroty podatków ze względu na Polski Ład [17.05.2023r.]

Składka zdrowotna została zdefiniowana na nowo w Polskim Ładzie. Teraz jest odseparowaną całkowicie od podatku PIT daniną i jest płacona niezależnie od podatku dochodowego i nie jest objęta kwotą wolną, należy się więc od każdego dochodu.

Nadpłaconą składkę można odzyskać – Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiedział, jak można to zrobić. - Część przedsiębiorców będzie mogła liczyć na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek, który zostanie utworzymy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy sprawdzić i podpisać dokument, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do sierpnia - wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku.