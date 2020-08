ZUS odmówił kobiecie emerytury matczynej, choć urodziła dziesięcioro dzieci [27.08]

Napisała do nas Czytelniczka z pow. lipnowskiego. „Urodziłam dziesięcioro dzieci. Wychowałam dziewięcioro, bo jedno zmarło. Zawodowo pracowałam siedem lat. Gdy zostałam zwolniona, zajęłam się wychowywaniem dzieci. Na męża nie mogłam liczyć, bo był alkoholikiem. W 2018 roku przeszłam na emeryturę, która wynosi 660 zł. Zwracałam się do ZUS o przyznanie mi emerytury matczynej. Dostałam odmowę, bo pracowałam zawodowo. Czuję się pokrzywdzona przez państwo. Te matki, które nie pracowały zawodowo, dostają ponad tysiąc złotych od państwa. Ja zostałam ukarana za to, że wychowując dzieci równocześnie starałam się pracować, by zapewnić im lepszy komfort życia. Teraz muszę z tej głodowej emerytury utrzymać dom, bo mieszkam sama. Muszę też kupić jedzenie i leki”.

- W większości przypadków przyczyną odmowy przyznania świadczenia „Mama 4 plus" jest przekroczenie dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, tj. kwoty minimalnej emerytury. W sprawach indywidualnych w kwestii przyczyny braku prawa do świadczenia należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS - mówi Krystyna Michałek.

Rodzicielskie świadczenie - maksymalnie 1200 zł brutto

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury. Oznacza to, że w przypadku braku prawa do emerytury lub renty, świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Natomiast jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury. Np. jeśli pobieramy świadczenie w wysokości 800 zł, zostanie ono uzupełnione o 400 zł, tj. do 1 200 zł.

Do końca lipca br. do ZUS-u w całej Polsce wpłynęło ponad 68 tys. wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W naszym regionie - blisko 4,9 tys.