ZUS podał dane o wieku emerytalnym. Mamy też tabele prognozy waloryzacji emerytur w 2024

Coraz więcej Polaków przechodzi na emeryturę pierwszego dnia po nabyciu do niej uprawnień. Z danych ZUS przytoczonych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku zrobiło tak 70,3 procent kończących aktywność zawodową seniorów. Rząd przygotowuje więc pomysły, aby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Co ważne - nic na siłę!

- Zdecydowana większość osób uprawnionych przechodzi na świadczenie w ciągu pierwszego roku. To ma zasadniczy związek z tym, że jeżeli uzyskali uprawnienia do emerytury do końca marca, to wówczas w kwietniu otrzymali trzynastą emeryturę. Około 90 proc. osób podejmuje decyzję w ciągu pierwszego roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. Pozostałe 10 proc. to osoby, które nie zamierzają przechodzić na emeryturę chociażby dlatego, że mają dobrze płatną pracę. Decyduje więc rachunek ekonomiczny - podkreśla w serwisie prawo.pl dr Wojciech Nagel, członek Rady Nadzorczej ZUS, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - stanowcza decyzja

Na konferencji prasowej minister rodziny Marleny Maląg i prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej padło pytanie, kiedy będzie konieczne podniesienie wieku emerytalnego z powodu niekorzystnych czynników demograficznych. Wprowadzenie takiego rozwiązania rekomenduje Polsce m.in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów. Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS. Coraz więcej Polaków przyznaje, że raczej nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i po jego osiągnięciu będzie dalej pracować. Twierdzi tak 55 proc. respondentów w badaniu Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service. Odsetek ten się zwiększa, rok temu takich odpowiedzi było 50 proc.

Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, co drugi ankietowany deklaruje, że poczeka z przejściem na emeryturę. Cieszy to także rząd, który przygotowuje dodatkowe benefity dla osób pracujących, choć mogących już korzystać z emerytury. Największą motywacją do pracowania dłużej dla większości pytanych w sondach osób jest wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy.

Taka jest prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 roku

W roku 2023 nastąpiła rekordowa waloryzacja emerytur. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o co najmniej 250 zł od marca tego roku. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł, co oznacza podwyżkę o 13,8 procent. Prognozy dotyczące waloryzacji emerytur na rok 2024 wskazują, że seniorzy mogą spodziewać się wzrostu świadczeń o 10,19%. W kolejnym roku, czyli w 2025, waloryzacja ma być już niższa i wynieść 5,77%. Przewidywane podwyżki w kolejnych latach mają być poniżej 5%. Spodziewany jest bowiem spadek inflacji.

Przeprowadziliśmy obliczenia, aby zobaczyć, jak sugerowana waloryzacja wpłynie na wypłaty emerytów, uwzględniając najbliższy rok. Minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1588,44 zł brutto, mogłaby wzrosnąć do 1750,30 zł brutto od 1 marca 2024 roku. Wyliczenia zobacz w powyższej galerii. >> JAKUB STYKOWSKI - ZOBACZ WIĘCEJ MATERIAŁÓW TEGO AUTORA <<

