ZUS się wygadał. Tak można podwyższyć swoją emeryturę, Zobacz, co trzeba zrobić! [28.08.2020 r.]

- Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z każdej wpłaconej składki, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, ZUS wylicza emeryturę. Jej wysokość zależy od długości stażu pracy, wysokości składek i momentu przejścia na emeryturę. Nie jest tajemnicą, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Każdy rok dłuższej pracy to wzrost świadczenia o około 8-10 proc.

Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

By mieć przeliczoną emeryturę, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie. Warto to zrobić, bo nie ponosimy żadnego ryzyka. Jeśli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od poprzedniego, ZUS będzie wypłacał emeryturę w wysokości dotychczasowej, czyli korzystniejszej. Nie obniży emerytowi świadczenia.

Tak można podwyższyć swoją emeryturę, Kapitał też warto przeliczyć

Jednym ze sposobów na zwiększenie emerytury jest złożenie wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego. To ważna część emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Można go przeliczyć np. z powodu urlopu wychowawczego, który obecnie przy kapitale liczony jest jak okres składkowy (dotyczy tych, którzy otrzymali decyzję przed 1 maja 2015 roku i nie wnioskowali o przeliczenie). Warto też sprawdzić, czy do wyliczenia kapitału były przedłożone zarobki z całego okresu zatrudnienia przed 1 stycznia 1999 roku.