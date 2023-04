ZUS zwróci tobie nadpłatę składki zdrowotnej. Takie są zasady, by dostać zwrot pieniędzy

Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi.

W 2023 roku masz obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki ubezpieczeniowej. ZUS przypomina, jakie przepisy aktualnie obowiązują.

Co się zmieniło w przepisach, jakie dokumenty złożyć w 2023 roku

Przypominamy: Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach. W zależności od formy opodatkowania, jaką stosują w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty przychód lub dochód z prowadzonej działalności. Dane dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w odpowiednim bloku deklaracji rozliczeniowej (XI na formularzu ZUS DRA) albo imiennego raportu miesięcznego (III.E na formularzu ZUS RCA). Szczegóły dotyczące zmian czytaj w poniższej galerii.

- Dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok można złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży się wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 30 czerwca 2023 roku - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie składki zdrowotnej? Kto może dostać zwrot pieniędzy?

- Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (czyli podatkiem liniowym lub skalą podatkową) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek po zakończeniu roku kalendarzowego ustalić roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy jej obliczaniu brana jest pod uwagę roczna podstawa jej wymiaru. Należy zweryfikować, czy wyliczona kwota składki rocznej różni się od sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące: roku kalendarzowego (jeśli rozliczenie podatku następuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)

lub roku składkowego (jeśli rozliczenie podatku następuje na zasadach ogólnych podatkiem liniowym lub skalą podatkową),

za który sporządzane jest rozliczenie.

Jak uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

W przypadku, gdy powstanie nadpłata, płatnikowi składek będzie przysługiwał jej zwrot, chyba że płatnik ma zaległości w opłacaniu składek, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Należy go sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Natomiast gdy powstanie niedopłata, płatnik składek będzie musiał ją uregulować wraz ze składaną składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja 2023 roku.

Jakie terminy obowiązują przedsiębiorcę?

Rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok należy przekazać do 22 maja 2023 roku na dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2023 rok: w przypadku prowadzenia działalności jednoosobowej na druku ZUS DRA (blok XII),

w przypadku opłacania składek za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA (blok III. F). Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja 2023 roku. Zakład Ubezpieczeń dostosuje programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępni w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak samodzielnie sprawdzić, czy ma się nadpłatę w ZUS?

ZUS udostępnił kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Kalkulator umożliwia wyliczenie rocznej podstawy wymiaru i składki:

za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się formy opodatkowania: zasady ogólne (podatek według skali, podatek liniowy) i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

w tym, za osoby korzystające z "ulgi na start", "preferencyjnych składek" oraz "małego ZUS plus". Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie. Na tej podstawie ustalana jest łączna kwota do zwrotu lub do dopłaty składki. Każdy płatnik składek, który ma wątpliwości lub potrzebuje wsparcia w weryfikacji rozliczeń, może uzyskać pomoc: podczas e-wizyty w ZUS,

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,

u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Strefa Biznesu - inwestycje w samochody klasyczne