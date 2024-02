Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [25.02.2024]

Rozliczanie PIT w 2024 roku

W 2024 roku roczne rozliczenia PIT za 2023 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. W tym czasie bezwzględnie należy wypełnić formularz PIT i złożyć go w urzędzie, by uniknąć kary. Można to zrobić tradycyjnie - ręcznie, można również elektronicznie. Sam dokument również można zanieść samemu do urzędu lub przesłać go elektronicznie. Korzystając z rozliczania PIT przez Internet należy pamiętać o samodzielnym, ręcznym wprowadzeniu ulg podatkowych, które nam się należą. System sam ich nie nalicza.