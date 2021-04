Zwrot podatku dla emeryta. Te osoby mogą otrzymać dodatkowe pieniądze [lista - 1.05]

To, czy emeryt lub rencista ma niedopłatę czy nadpłatę podatku, może sprawdzić w PIT-40, który w lutym otrzymał z ZUS. Z reguły różnice między podatkiem należnym, a tym który odprowadził ZUS są minimalne, złotówka, ewentualnie kilka złotych.

Ale są i tacy, którzy mają po kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych nadpłaty. Wszystko zależy od tego, jaki dochód osiągnęli w 2020 roku.

Pełny zwrot podatku należy się emerytom, których dochód w skali roku nie przekroczył 8 000 zł. Częściową wypłatę świadczenia otrzymają ci, których roczne zarobki nie były większe niż 13 000 zł.

ZUS nie rozliczy nadpłaty podatku. O zwrot pieniędzy emeryci muszą postarać się sami

Do tej pory, jeśli była nadpłata lub niedopłata podatku PIT, ZUS ją rozliczał. W razie niedopłaty, przy marcowym lub kwietniowym świadczeniu, Zakład potrącał kilka złotych niedopłaconego podatku i przekazywał je do urzędu skarbowego, a w razie nadpłaty - doliczał nadpłaconą kwotę do emerytury czy renty. Zdarzało się nawet u emerytów, którzy przez cały rok pobierali wyłącznie świadczenie z ZUS, że na koniec roku "wyskakiwało" kilka złotych niedopłaty lub nadpłaty tego podatku.