Zwrot podatku dla emerytów. Dodatkowe pieniądze z Trzynastej i Czternastej Emerytury [15.02.2024 r.]

Okres rozliczeń za rok 2023 trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. To właśnie w tym czasie powinniśmy złożyć nasze zeznanie podatkowe. Mamy do wyboru tradycyjny sposób, polegający na wypełnieniu formularza i złożeniu go osobiście w urzędzie, lub wygodniejszą opcję przez Internet, gdzie po zalogowaniu mamy już niemal wypełniony formularz PIT. W przypadku tej drugiej opcji, warto pamiętać o wprowadzeniu ulg podatkowych ręcznie.

Wybór rozliczenia przez internet przynosi dodatkowe korzyści. Oprócz wygody, jaką niesie ze sobą ten sposób, możemy liczyć na krótszy czas oczekiwania na zwrot pieniędzy - nawet do 45 dni, podczas gdy w przypadku tradycyjnego rozliczenia oczekiwanie może się przedłużyć nawet do 90 dni.

Warto również wspomnieć, że w 2024 roku zyskują emeryci, którzy zdecydują się na wspólne rozliczenie, a ich emerytury nie należą do najwyższych. Seniorzy, których świadczenia miesięczne wynoszą na przykład 2500 złotych brutto, nie spełniają warunków do otrzymania zwrotu podatku za rok 2023. Niemniej jednak, nadal mogą skorzystać z dostępnych ulg podatkowych, co może przynieść dodatkowe pieniądze.