Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? [9.04.23]

Zwroty podatku za 2022

Zwrot podatku dla emerytów to skutek obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku. Natomiast od 1 lipca 2022 stawka podatkowa została obniżona i wynosi 12 proc. Teraz - w 2023 roku - fiskus nadpłacone pieniądze musi zwrócić.

Zwrot podatku dla emerytów 2023. Kto dostanie pieniądze?

Zwrot podatku obejmie tych seniorów, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 2500 zł do 9 300 zł oraz powyżej 12 800 zł brutto. Osoby, które mają emeryturę mniejszą niż 2500 zł, są zwolnione z obowiązku opłacania podatku dochodowego, dlatego ci seniorzy nie otrzymają żadnego zwrotu. Ogólna zasada jest taka, że im wyższa pensja i emerytura, tym większy zwrot.

Tyle emeryci dostaną w 2023. Tabele wyliczeń

Zmiany w prawie podatkowym to kluczowe reformy w Polskim Ładzie. Skutkują one dodatkowym zastrzykiem gotówki dla emerytów i rencistów w 2023 roku.

To będą spore kwoty, nawet do 700 zł.

Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. Zobacz teraz w naszej galerii:

Kiedy zwrot podatku za 2022?

Urząd skarbowy zacznie zwracać nadpłacony podatek po złożeniu rozliczeń rocznych PIT za 2022 r., a termin ten przypada w 2023 roku dokładnie 2 maja. Na zwrot podatku seniorzy mogą liczyć około drugiej połowy 2023 roku (gdy większość PIT-ów zostanie wypełniona, złożona i zaakceptowana przez skarbówkę).

Zobacz, kiedy dokładnie przyjdzie zwrot podatku i jak to przyspieszyć: PIT-y za 2022 rok można składać do 2 maja. Po upływie tego terminu zostają one automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet bez działań podatnika.