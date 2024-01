Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku [2.01.2024]

Rozliczenie z urzędem skarbowym za rok 2023 rozpocznie się 15 lutego i zakończy 30 kwietnia 2024 roku. To wtedy będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe. Po raz kolejny będziemy mieli do wyboru dwie możliwość: tradycyjnie w urzędzie skarbowym lub przez internet. Wybierając drugą możliwość po wprowadzeniu danych otrzymamy gotowy PIT, który będziemy musieli sprawdzić i dodać do niego ulgi, które nam przysługują.

Jeśli nie złożymy zeznania podatkowego w terminie system wyśle go automatycznie, ale nie naliczy nam wszystkich przysługujących ulg podatkowych.