Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [26.01.2024]

Już od połowy lutego urzędy skarbowe będą przystosowane do dokonywania zwrotów nadpłaconego podatku dochodowego. Dla wielu osób oznacza to możliwość otrzymania zwrotu nawet do 400 złotych.

Kto otrzyma zwrot? Osoby otrzymujące niższe emerytury i renty, których roczne świadczenia nie przekroczą 30 tysięcy złotych. To właśnie oni otrzymają zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.