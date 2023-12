Życzenia i gotowe kartki na Nowy Rok. Życzenia noworoczne 2024 idealne na Messenger, Facebook, WhatsApp [30.12.2023]

Życzenia noworoczne. Życzenia poważne i zabawne

W 2023 roku idź do przodu krok po kroku niechaj fiskus cię nie dręczy, niech komornik cię nie męczy, niech rodzina żyje w kupie, resztę miej głęboko w dupie!

Krótkie życzenia na Nowy Rok i sylwestra. Idealne na SMS i Messenger

Z Nowym Rokiem lepsze życie rozpocznijcie wraz. Niech współpraca z Łaską Bożą przeobraża Was. Silni wiarą i nadzieją miłość nieście w świat. A dni lepsze zajaśnieją. Każdy będzie rad.

W Nowym Roku, tuż po balu, oprócz szczęścia, zdrowia, szmalu, proś niebiosa by Ci dały dużo seksu i gorzały. Do Siego Roku.

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski. Do siego roku życzy

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają... Niech one się Tobie wszystkie spełnią. I z Nowym Rokiem, niech los Ci się odmieni, a ogród życia się zazieleni.

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie. No i morze jeszcze potem, spokojnego snu pod płotem. Żeby pies z kulawą nogą, Cię nie olał idąc drogą. Dużo czadu i uroku w nadchodzącym Nowym Roku.

Życzenia noworoczne i sylwestrowe 2023/2024 - wierszyki

Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.

Byś czuł się silny i wiecznie młody!

życzenia na Nowy Roczek

Nadchodzący Nowy Rok

to nie tylko okres radości,

ale również zadumy

nad tym co minęło i nad tym,

co nas czeka.