Życzenia i wierszyki na walentynki. Gotowe kartki do wysłania - nowe pionowe projekty 2024 [11.02.2024 r.]

Kiedy są walentynki?

Jak sprawić ukochanej osobie przyjemność w dniu zakochanych?

Oczywiście najlepszym sposobem jest spotkanie. Miłym dodatkiem do niego będą kwiaty, słodycze czy upominek. Może być on zrobiony własnoręcznie lub kupiony. Sprawdzonym upominkiem są gadżety ze zdjęciami. Możemy też postawić na prezent niematerialny i wspólne spędzenie czasu, np. wyjście do kina, teatru, do spa, na spacer po malowniczej okolicy, warsztaty czy sport. Wszystko zależy od tego co ukochana osoba lubi. To ma być Wasz dzień! Miłym dodatkiem będzie też kartka z życzeniami, która będzie przypominać o miłości.