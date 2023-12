Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi. Mamy wierszyki i rymowanki - także do wysłania sms [4.12.2023 r.]

4 grudnia obchodzimy imieniny Barbary/Basi. Z tej okazji nie zapomnijcie wszystkim paniom noszącym to imię złożyć życzeń. Oto zbiór najlepszych imieninowych wierszyków dla Barbary/Basi.

Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi

Dziś imieniny są naszej Basi,

do której każdy pan się łasi.

Życzymy więc jej szczęśliwego życia

i miliona złotych do zdobycia.

Niech nam zawsze będzie tak uśmiechnięta,

jak w dniu jej dzisiejszego święta

Wszystkiego najlepszego Znamy się już nie od dziś,

pora więc postawić sprawę jasno i otwarcie,

powiedzieć to, co trzeba powiedzieć,

a więc wprost i bez ogródek,

kawa na ławę, prosto z mostu i bez owijania w bawełnę,

czas odsłonić kulisy, kurtyna w górę,

czas by słowa wyraziły myśli,

serce nie może trzymać tego dłużej,

czekanie cały rok to stanowczo za długo ...

Wszystkiego najlepszego z okazji Imienin Imieniny - dzień radosny, pełen kwiatów zapach wiosny.

Wszyscy złożyć chcą życzenia: zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci i niech czas radośnie leci.

Niech odejdą smutki, złości i powróci czas radości.

Te życzenia, choć z daleka płyną i choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone.

Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi - WIERSZYKI

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu.

Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia.

Ciągłej radości, szczęścia w miłości.

Wspaniałej pracy, wysokiej płacy.

Pomysłów wielu, dojścia do celu.

Rekordów bicia i 100 lat życia. Życzenia dla Ciebie: Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie, podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze, zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków, unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim, pokaż im wszystkim!

Sto buziaków, życzeń tysiąc

wszystkie szczere - mogę przysiąc,

wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat!

Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi - dobre na SMS

Bądź tak szczęśliwa jak kwiat na wiosnę,

Gdy uśmiech słońca kielich mu rozchyla.

Niech wokół Ciebie same kwiaty rosną,

A woń ich słodka życie Ci umila!

Wszystkiego dziś Ci życzę

co dobre, szczęśliwe i miłe.

Co budzi uśmiech i spokój

i ciszą napełnia chwile! Z okazji imienin, życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień. Niech w imienin Twoich dzionek,

Przepięknie śpiewa skowronek,

Najpiekniejsze kwiaty rozkwitają,

Wszystkie marzenia się spełniają

I niech towarzyszy Ci radość życia,

A każdy dzień prawdziwie zachwyca.

Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi - rymowanki

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe! Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki.

Dzień taki jak ten, raz do roku się zdarza.

Minie on jak sen, co się nie powtarza.

Pęk kwiatów pachnących i słońce na niebie,

moc życzeń gorących z okazji imienin dla Ciebie Basieńko! Przy dzisiejszym dniu radości

życzę Ci 100 lat spędzonych w szczęściu i pomyślności.

Niech Ci życie w miłości płynie

i niech Cię wygrana w totka nie ominie!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin

Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem. Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi [WIERSZYKI, SMS, RYMOWANKI]

W dniu Twych imienin, moja kochana,

życzę Ci pięknych chwil już od rana,

lekkich wieczorów i gorących nocy,

niech nigdy blasku nie tracą Twe oczy! Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi [WIERSZYKI, SMS, RYMOWANKI]

Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci,

Lecz słowa, które zostaną w pamięci:

Życzę Ci szczęścia, dużo radości

I długiej, szczęśliwej przyszłości.

Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie,

Niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie,

Wszystko, co piękne i wymarzone,

W dniu Twego święta niech będzie spełnione! Jest w wielu sercach kącik malutki,

dla Tych cierpiących, dla Tych cichutkich,

którzy naprzeciw wszystkiemu złemu

pomocną dłoń dają bliźniemu.

Mnie nie zawodzi pamięć o Tobie

i kącik w sercu dla Ciebie mam.

Zawsze pamiętaj, że na tym świecie

żaden człowiek nie musi być sam.

