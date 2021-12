Życzenia na Boże Narodzenie. To najpiękniejsze wierszyki i rymowanki - śmieszne i poważne propozycje [23.12.2021 r.] Agata Wodzień

Nie złożyłeś jeszcze życzeń na święta Bożego Narodzenia 2020? Zobacz nasze propozycje! Tutaj znajdziesz krótkie, śmieszne wierszyki i rymowanki, idealnie nadające się na życzenia świąteczne. Wybierz jeden z wierszyków i wyślij swojej rodzinie i przyjaciołom! Mariusz Kapała

Życzenia w formie wierszyków na święta Bożego Narodzenia 2021 ułożone przez nas nawiązują do sytuacji, z jaką mamy do czynienia w 2021 - pandemii koronawirusa. Tutaj znajdziesz gotowe do wysłania wierszyki sms na Boże Narodzenie. Dziś większość z nas chwyta za telefon komórkowy i w treści wiadomości wpisuje życzenia bożonarodzeniowe i zabawne wierszyki na święta - skopiuj życzenia na Boże Narodzenie i wyślij bliskim.