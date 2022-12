Żyją jak Cyganie. Rodzina z Luksemburga wozami przemierza Polskę. Zatrzymali się w gminie Aleksandrów Kujawski [zdjęcia]

Rodzina Schenider z Luksemburga zatrzymała się w powiecie aleksandrowskim. Rodzinne życie w drodze pozwala im nie tylko lepiej się rozumieć, ale i intensywniej przeżywać wzajemne zależności. Mają dla siebie czas, są bardziej uważni, dostrzegają potrzeby innych. To powrót do dawnych układów w rodzinie. Schneiderowie bardzo to sobie cenią.

Ewelina Fuminkowska