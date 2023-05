Żywopłoty króla Karola III. Takie rośliny są idealne na żywopłot

Karol III, jako król, wzbudza większe zainteresowanie niż jako książę Walii. W światowej prasie pojawiło się wiele artykułów na temat nowego monarchy. Często zwracają one uwagę na to, że wśród wszystkich dziedzin, z których mógł czerpać książę, najbardziej upodobał sobie rolnictwo.

Już w 1980 r. książę Karol mówił o fascynacji przyrodą. W swojej posiadłości założył ogród i przyznał, że lubi rozmawiać z drzewami. Zainteresował też też sposobem prowadzenia swojej farmy. Przekształcił ją na ekologiczną. Włączył się w działalność The Rare Breeds Survival Trust (ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich), a także The Soil Association (stowarzyszenia glebowego).

- Gleba jest najbardziej pomijanym, zdegradowanym i zanieczyszczonym zasobem - mówił na XXII Światowym Kongresie Gleboznawstwa w Glasgow.

Karol III wspiera też ochronę śródpolnych żywopłotów, którymi podzielone są brytyjskie pejzaże.

- Krajobraz typu bocage jest bardzo stary – podaje Łukasz Łuczaj w Roczniku Dendrologicznym. - Dzięki istnieniu w Anglii wielkiego bogactwa średniowiecznych dokumentów własnościowych i map, a szczególnie tzw. Domesday Book z XI w., pewne jest, że wiele z dziś istniejących żywopłotów istniało już wtedy, a niektóre, jak twierdzi Rackham (1986), mają swoje początki w epoce brązu. Grodzenie terenu żywopłotami rozwinęło się przede wszystkim w gęsto zaludnionych krajach pasterskich. W Anglii obyczaj ten jest tak powszechny, że od dawna istnieje zawód „obcinacza żywopłotów”, a w każdej wiosce odbywały się zawody w szybkości ich strzyżenia lub kładzenia.