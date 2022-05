13000 złotych za metr mieszkania! Takie rzeczy dzieją się też w Kujawsko-Pomorskiem

2-pokojowe mieszkanie niespełna 49-metrowe znajduje się w apartamentowcu w centrum Bydgoszczy. Ów apartamentowiec jest wyposażony w windy, klimatyzację. Posiada halę garażową oraz zewnętrzny parking. W mieszkaniu zamontowano 3-szybowe okna, a z tych okien rozpościera się widok na pół miasta. Kto zamierza panoramę widzieć codziennie, niech przygotuje około 632000 zł. Tyle bowiem kosztuje mieszkanie - w przeliczeniu ok. 13 000 za metr.

Niskie ceny mieszkań to historia

Niektórzy przewidywali, że wojna w Ukrainie wzrosty cen powstrzyma. Owszem, ruch na rynku mieszkaniowym nieco zmalał, lecz od końca marca znowu wielu ludzi kupuje wymarzone „M”. Rozglądają się za nieruchomością dla siebie bądź planują kupić na wynajem, chociaż stawki rosną. Niskie ceny przeszły do historii. - Wiosną 2018 roku kupowaliśmy z mężem mieszkanie w bydgoskim Fordonie, na miniosiedlu deweloperskim - wspomina czytelniczka. - Płaciliśmy wtedy 4100 zł za metr, a i tak nie byliśmy przekonani, że to najkorzystniejsza w mieście oferta. Dzisiaj wiemy, że to był dobry zakup. Teraz zapłacilibyśmy drugie tyle.