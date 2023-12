2024 rok przyniesie wielkie wydarzenia kajakarskie w Polsce

2024 rok to kolejna dawka wrażeń dla fanów kajakarstwa na polskiej ziemi. Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF) – podobnie jak w poprzednich latach – doceniła starania i zdolności organizacyjne władz Polskiego Związku Kajakowego, powierzając prawo organizacji następnych wielkich wydarzeń.

Rok 2023 był kolejnym, w którym władze polskiego kajakarstwa zostały obdarzone zaufaniem przez szefów światowego kajakarstwa. W kalendarzu regat nie brakowało istotnych pozycji, takich jak Puchar Świata w sprincie kajakowym w Poznaniu czy młodzieżowe mistrzostwa świata w slalomie kajakowym i kayak crossie w Krakowie. Małopolska zresztą była centrum tegorocznych Igrzysk Europejskich, podczas których błyszczeli biało-czerwoni. Na torze regatowym na zalewie Kryspinów sprinterzy sięgnęli po pięć medali ME, zaś na krakowskim torze Kolna nie zawiedli nasi slalomiści, zdobywając łącznie trzy krążki. – Kajakarstwo to od lat jedna z wiodących dyscyplin olimpijskich w Polsce. W tym roku nie zwolniliśmy tempa, dorzucając wiele cennych trofeów, a mam nadzieję, że z prawdziwymi łupami uda się nam wrócić latem przyszłego roku z Paryża – wierzy Grzegorz Kotowicz, prezes zarządu Polskiego Związku Kajakowego, którego partnerem jest Suzuki Motor Poland.

Władze światowego kajakarstwa od wielu lat wysoko oceniają poziom wszelkich imprez organizowanych w naszym kraju. Duża w tym zasługa Polskiego Związku Kajakowego, który niemal co roku aplikuje do ICF o prawa organizacji. W roku olimpijskim czekają nas cztery duże, międzynarodowe wydarzenia. Ponownie wiosną do Poznania zawitają najlepsi sprinterzy globu, którzy powalczą o kolejne punkty Pucharu Świata (24-26 maja). – Przez lata pracy Polskiego i Wielkopolskiego Związku Kajakowego zbudowaliśmy na tyle silną pozycję Poznania w światowym sprincie, że naturalną rzeczą jest jego uwzględnienie w corocznym kalendarzu imprez. W pamięci mamy pierwsze po wybuchu pandemii mistrzostwa Europy, gdzie po rezygnacji Duisburga w ekspresowym tempie przygotowaliśmy czempionat w trzy tygodnie, co doceniły władze Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Kajakowej (ECA). Przyznanie nam organizacji MŚ w 2026 roku to niejako dowód wdzięczności za nasze zdolności organizacyjne – tłumaczy Ireneusz Pracharczyk, prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego. PŚ w Poznaniu będzie ostatnim testem przed mistrzostwami Europy w maratonie kajakowym (25-28 lipca), gdzie biało-czerwoni z Mateuszem Borgiełem i Mateuszem Zuchorą na czele zamierzają powalczyć o najwyższe trofea. – Jak nie zawieje za mocno, to na Malcie będą świetne mistrzostwa. Byłoby świetnie dorównać wynikom z tego roku, bo naprawdę mieliśmy udane starty na ME w Chorwacji i MŚ w Danii – liczy Mateusz Rynkiewicz, opiekun reprezentacji Polski w maratonie kajakowym. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto.

Slalomową stolicą Polski w 2024 roku tradycyjnie będzie Kraków. Do walki na torze Kolna staną czołowi zawodnicy świata, a Klaudia Zwolińska, który w tym roku zdobyła tu wicemistrzostwa Europy w K-1 i C-1 oraz pięć złotych medali mistrzostw Polski, z pewnością będzie należeć do głównych faworytek imprezy. 25-letnia liderka naszej reprezentacji wspieranej przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. przyznaje, że starty przed własną publicznością są dla niej wyjątkowymi chwilami w każdym sezonie. – Kolna była dla mnie przełomowym miejscem, na tym torze zawsze odnotowuję fajne starty. Każdym zawodom, szczególnie mistrzowskim, towarzyszy presja. Mamy 90 sekund, aby pokazać całą pracę, jaką wykonujemy przez lata. Myślę, że u nas w kraju, mając własnych kibiców, czujemy ich wsparcie i ten stres jest zamieniany w pozytywną energię – uważa Zwolińska.

Sierpień ponownie będzie miesiącem, podczas którego Kraków ugości najlepszych slalomistów z grona młodzieżowców i juniorów. Stawką tym razem będą medale mistrzostw Europy, o które powalczą w dniach 15-18 sierpnia 2024 roku. – Ośrodek Kolna jest wyjątkowo profesjonalny, a jeśli chodzi o trudność toru, to spełnia on wszelkie wymagania ICF. Przed IE 2023 został dodatkowo unowocześniony, m.in. przez instalację najwyższej jakości rampy do kayak crossu. Władze światowego kajakarstwa doceniają ekipę zebraną wokół Kolnej, która zapewnia staranność i dbałość o wszelkie kwestie organizacyjne. Dużą cegiełkę do wypracowanych standardów dokładają też Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz miasto Kraków, które dzięki udzielonemu wsparcia umożliwiają organizację zawodów na najwyższym poziomie. To w mojej ocenie główne powody popularności Krakowa w ICF i przydzielania mu kolejnych wielkich imprez – tłumaczy Bogusław Popiela, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego ds. slalomu kajakowego i kayak crossu.

Całość działań związanych z organizacją wydarzeń i rozwojem krajowego kajakarstwa wspiera Lotto, partner Polskiego Związku Kajakowego. Początki partnerstwa Polskiego Związku Kajakowego z Totalizatorem Sportowym sięgają 2010 roku i jest to niezwykle owocny okres. Od tamtej pory biało-czerwone sprinterki kajakowe pięciokrotnie stawały na podium igrzysk olimpijskich. – Dla Totalizatora Sportowego współpraca z Polskim Związkiem Kajakowym to realizacja społecznej misji wspierania polskiego sportu. Bardzo cenimy sobie to partnerstwo, w ramach którego działamy na rzecz rozwoju i promowania polskiego kajakarstwa. Sukcesy tej dyscypliny bez wątpienia przynoszą nam dumę i radość zarówno na arenach krajowych,

jak i międzynarodowych, a przede wszystkim utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze wieloletnie i stabilne wsparcie daje zawodnikom poczucie bezpieczeństwa oraz komfort w codziennych treningach. Cieszę się, że nasza marka LOTTO wspiera kajakarzy w przygotowaniach do startów w imprezach międzynarodowych a także do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Życzymy szczęścia i kumulacji medali – skomentowała Aida Bella, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznik Prasowy Totalizatora Sportowego.

