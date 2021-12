220 rodzin z powiatu świeckiego dotkniętych przemocą, do więzienia trafiło siedmiu sprawców

Rzadko, ale zdarza się też odwrotnie. W 2019 r. do grona sprawców przemocy domowej w naszym powiecie zaliczono 21 kobiet i 2 nieletnich, mężczyzn było 224.

W 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Świeciu podjęła 69 spraw dotyczących przemocy w rodzinie, akt oskarżenia postawiła w 21, z czego 18 zakończyło się wydaniem wyroku skazującego.

Karą w większości było ograniczenie wolności – 10 sprawców i pozbawienie wolności – 7 oskarżonych.

Do skazania doprowadziła m.in. procedura niebieskiej karty. W powiecie świeckim w roku 2019 objęto nią o 27,91 procent więcej rodzin niż w roku 2016.

Powstała też Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, obsługiwana przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi.

- Na ich wsparcie mogą liczyć m. in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa marszałka województwa. - Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym [email protected]