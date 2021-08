23. Festiwal Operowo-Operetkowy 2021 w Ciechocinku. Imprezę odwiedziły tłumy [zdjęcia]

Niedzielny koncert, zgodnie z programem festiwalu, miał być dedykowany Kazimierzowi Kowalskiemu, w związku z jubileuszem 50-lecia pracy artystycznej i 70-tych urodzin. Dyrektor na spotkanie z tej okazji z “najwspanialszą publicznością Europy”, jak mawiał, przygotował same perełki repertuarowe. Miał to być wieczór wypełniony radością i serdecznością i choć artyści wykonali repertuar zgodnie z wolą Mistrza, to wyczuwało się wyraźnie atmosferę refleksji i zadumy. Jako symboliczne, odebrała publiczność wykonanie, w finale koncertu, utworu “Żegnajcie Przyjaciele”. Kolejne koncerty odbyły się w Teatrze Letnim.