31-latak z okolic Pabianic wpadł w ręce bydgoskiej policji. Jazda kradzionym autem, to tylko jedno z jego wielu przestępstw

- We wtorek, 25 lipca, tuż po godzinie 21 policjanci z Fordonu patrolowali ulicę Przemysłową w Bydgoszczy. Ich uwagę zwrócił mężczyzna kierujący skodą fabią. Chwilę później został zatrzymany do kontroli drogowej - słyszymy w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że kierujący samochodem 31-letni mężczyzna ma czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. A także i to, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności.

Mężczyznę poszukiwała też policja w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim za sprawy dotyczące rozboju i kradzieży. Okazało się, że auto, którym kierował 31-latek było skradzione przez niego w połowie lipca, a zamontowane w pojeździe tablice rejestracyjne pochodziły z czynu zabronionego.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut dotyczący złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, a następnie przekazano go policji z Łodzi w celu wykonania czynności związanych z prowadzonymi innymi postępowaniami z jego udziałem.