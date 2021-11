40. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy pod hasłem "Czas to miłość"

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej trwa od 6 do 14 listopada. W ramach imprezy pod patronatem wojewody Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego oraz Piotra Całbeckiego, marszałka województwa 9 listopada o godz. 17 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 rozpocznie się sympozjum "Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński – niezwykły dar Opatrzności dla Kościoła i Narodu".

- Czas to miłość, a zatem, odtąd inaczej pomyślimy o tym, czego z każdą sekundą nam ubywa. Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, którego stwierdzenie stało się inspiracją dla organizatorów 40 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, zawarł w tych słowach program życia na trudne czasy. W istocie dzisiaj szczególnie potrzeba miłości do tego, co wniosła tradycja chrześcijańska w świat ludzkich przeżyć, potrzeba zachwytu nad tym, co ukrywa się w dziełach inspirowanych wiarą w Chrystusa - informuje Diecezja Bydgoska w komunikacie o Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.