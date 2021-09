6. edycja VAG Royal w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Miłośnicy motoryzacji spotykają się na zlotach w całym kraju. Mieszkańcy naszego powiatu 6 lat temu uznali, że warto by taki zlot odbył się także w naszym mieście i służył jego promocji. Udało się. Zlot w Golubiu-Dobrzyniu od pierwszej edycji ściągnął na zamek mieszkańców miasta i turystów. Na każdym pojawiło się kilkadziesiąt wyselekcjonowanych pojazdów, m.in. volkswageny, audi i porsche. W programie imprez były konkursy – na najładniejszą felgę, najgłośniejszy wydech oraz najniższe auto. Każde spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń pasjonatów, ale także do prezentacji efektów ich pracy.

Na tegoroczny zlot do Golubia-Dobrzynia przyjechali pasjonaci z naszego województwa, ale także z odległych zakątków kraju.