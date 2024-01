800 plus w 2024 roku - to musisz zrobić, aby nie stracić świadczenia. Nie przegap terminu OPRAC.: Justyna Trawczyńska

800 plus to świadczenie, które otrzymują rodzice na wychowanie dzieci do 18 roku życia. Wypłata trafia do rodziców co miesiąc, co może podreperować nie jeden domowy budżet. Świadczenie od 1 stycznia 2024 roku jest wypłacane w nowej kwocie o 300 złotych wyższej. Zobaczcie, co trzeba zrobić, aby nie stracić świadczenia.