Adela Piskorska i Paweł Smoliński gwiazdami trzeciego dnia Zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu w Bydgoszczy

Rywalizacja o medale w piątek rozpoczęła się od 50 m stylem motylkowym. Najszybszą pływaczką w Polsce została Anna Dowgiert, która uzyskała czas 25,84. Po starcie mówiła, że wykonała plan minimum. – Liczyłam na trochę lepszy wynik, ale jak widać w tej chwili na to mnie stać – powiedziała Dowgiert. Zdradziła także, że początkowo miała nie startować w Bydgoszczy, ale namówił ją do tego trener. – To był mój ostatni start. Kończę z przytupem, bo ze złotem, choć szkoda, że bez życiówki – podsumowała występ w Bydgoszczy. Srebro wywalczyła Paulina Peda, a brąz Kornelia Fiedkiewicz.

Rywalizację mężczyzn wygrał Paweł Smoliński (22,89), który na mecie zameldował się przed Oskarem Sawickim (23,09) i Ksawerym Masiukiem (23,19). Brązowy medalista pobił rekord Polski 17-latków. Smoliński pod koniec dnia wywalczył drugie indywidualne złoto na 100 m stylem zmiennym. W drugim finałowym wyścigu pokonał Pawła Uryniuka oraz Michała Chudego.