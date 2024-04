Aeroklub Polski i medalowe sukcesy polskich pilotów sportowych. Jerzy Makula: Za nami fantastyczny rok sportowy, a przed nami historyczny

W 2023 roku polscy lotnicy wywalczyli w światowych imprezach aż pięćdziesiąt osiem medali, w tym dwadzieścia złotych. – Wartość i waga tego, co zdobyli nasi piloci i zawodnicy, jest naprawdę wielka. A już 2024 rok rozpoczął się dla nas bardzo miło, gdy w Katarze Bartosz Nowicki zdobył tytuł Motoparalotniowego Slalomowego Mistrza Świata – podkreśla Makula.

Zresztą w ostatnich miesiącach sukcesów polskich lotników jest więcej, bo choćby w grudniu w Australii Sebastian Kawa zdobył osiemnasty (!), a szósty z rzędu tytuł szybowcowego mistrza świata. – Polacy potrafią latać, mamy to w genach. Wystarczy sięgnąć do polskiej historii. Już podczas I Wojny Światowej w lotnictwie wyróżniali się Polacy. Później okres międzywojenny, w którym znowu odnosiliśmy sukcesy, a od historycznego zwycięstwa pilotów Żwirki i Wigury w Berlinie w 1932 datujemy Święto Lotnictwa Polskiego. II Wojna Światowa pokazała, że Polacy są olbrzymimi patriotami, a sport związany jest bardzo silnie z patriotyzmem. Bardzo doceniam tych polskich lotników, którzy codziennie startowali i nie wiedzieli, czy wrócą. Gdy przełożymy to na dzisiejsze czasy to mogę powiedzieć, że na prawie wszystkich zawodach, w których startujemy, zdobywamy medale – dodaje Jerzy Makula, który sam jest wybitnym lotnikiem – aż siedmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza świata w akrobacji szybowcowej i przez blisko czterdzieści lat był pilotem w Polskich Liniach Lotniczych LOT. To on sprowadził do Polski pierwszy samolot Boeing 787 Dreamliner.