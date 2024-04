Akcja "Trzeźwy kierujący" w Kujawsko-Pomorskiem. 25 osób było „na podwójnym gazie”, także rowerzyści

Policyjne kontrole trzeźwości odbywały się wczoraj w godz. 6-8 oraz 18-20. Przy wykorzystaniu urządzeń typu Alco-Blow w ciągu kilku sekund każdy zatrzymany do kontroli kierujący był sprawdzany na zawartość alkoholu w organizmie.

Do działań, oprócz policjantów ruchu drogowego, zaangażowano również funkcjonariuszy innych pionów. Wszystko po to, by działania przeprowadzić sprawnie. Kontrole prowadzone były w różnych miejscach naszego województwa.

Policjanci skontrolowali 16 334 kierujących. 7 było nietrzeźwych, a 11 po użyciu alkoholu.