Anna z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza domu-zamku, w którym mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

Anna spod Kalisza w programie "Rolnik szuka żony"

Anna była już mężatką. Jej związek rozpadł się po 5 latach. Od dwóch lat jest singielką. Do programu "Rolnik szuka żony" zgłosiła się, by znaleźć męża i założyć z nim rodzinę.

Tych mężczyzn wybrała Anna z "Rolnik szuka żony"

Anna do swojego gospodarstwa pod Kaliszem zaprosiła trzech mężczyzn. Są to:

Tak wygląda dom Anny z "Rolnik szuka żony"

I rzeczywiście dom Anny spod Kalisza zamek przypomina. Tak nazywają go też internauci, którzy komentują to, co się dzieje w programie "Rolnik szuka żony".

Jest to dom z czerwonej cegły z charakterystyczną wieżyczką z półokrągłymi oknami. Gdy Anna w jednym z okien wyczekiwała przyjazdu uczestników programu "Rolnik szuka żony", wyglądała jak księżniczka zamknięta w wysokiej wieży.

W oczy rzucają się też liczne balkony i tarasy, na które wyjść można niemal z każdego pokoju w domu.