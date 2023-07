Aspartam na ławie oskarżonych. Nowe informacje o związkach słodziku z rakiem opr. xawi

Według informacji, do których dotarł Reuters, aspartam ma być wciągnięty na listę związków "prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi", przygotowywaną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. unsplash.com

Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem WHO aspartam może być czynnikiem rakotwórczym. Co to oznacza dla naszych producentów żywności?