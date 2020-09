Asteroida 2011 ES4 przeleci bardzo blisko Ziemi! Czy asteroida może uderzyć w Ziemię? NASA komentuje

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej podała, że asteroida 2011 ES4 we wtorek 1 września przeleci obok naszej planety w odległości znacznie mniejszej niż ta od Ziemi do Księżyca.

Oczekuje się, że sporej wielkości kawałek skały kosmicznej przeleci blisko Ziemi już 1 września 2020 r. Na orbicie panuje niepewność, ale naukowcy z NASA twierdzą, że nie uderzy on w naszą planetę.

Asteroida 2011 ES4 minie Ziemię w odległości około 123 tys. kilometrów. To tyle co 792 tys. boisk piłkarskich - obrazuje NASA.

Najmniejszy dystans do (2011 ES4) ma nastąpić 1 września o godz. 18:12 polskiego czasu. Obliczenia wskazują, że Asteroida minie wówczas Ziemię w odległości 123 tysięcy kilometrów, czyli jednej trzeciej odległości do Księżyca. To najbliższy przelot w ostatnim okresie spośród innych podobnych ciał niebieskich.

Asteroida ma szacunkową średnicę od 72 do 161 stóp (22 do 49 metrów). Dla porównania planetoida, która rozpadła się nad Czelabińskiem w 2013 roku, miała szacowane rozmiary 17-20 metrów w momencie wejścia w atmosferę. Planetoida generowała ogromną falę uderzeniową, która wybiła szyby w sześciu rosyjskich miastach i spowodowała, że około 1500 osób potrzebowało pomocy medycznej - zostali ranni od szkła, które unosiło się w powietrzu.