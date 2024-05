Bahamy: trzy polskie sztafety z bezpośrednią kwalifikacją olimpijską!

Festiwal World Athletics Relays na Bahamach reprezentacja Polski rozpoczęła z przytupem. W czwartej serii rywalizacji sztafet mieszanych biało-czerwoni w składzie Maksymilian Szwed, Iga Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński, Natalia Kaczmarek odnieśli pewne zwycięstwo z czasem 3:13.53. To oznaczało awans do niedzielnego finału oraz przede wszystkim przepustkę do startu na początku sierpnia w Paryżu. Biegnąca na ostatniej zmianie Kaczmarek pokonała swoją zmianę w czasie poniżej 50 sekund, zwalniając na ostatnich metrach.

– Starałam się kontrolować bieg, chociaż pewnie dostanę ochrzan od trenera, bo chyba pobiegłam jednak zbyt szybko. Nie wiedziałam gdzie są rywalki, nie chciałam ryzykować niepotrzebnego szarpania tempa. Biegłam po swoje, a chcąc oszczędzać siły zwolniłam na końcówce – mówiła po biegu Natalia Kaczmarek.

Zadowolenia z bezpośredniego awansu i stylu w jakim został wywalczony nie krył też Kajetan Duszyński.