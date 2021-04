Bakteria coli w wodzie w Wąbrzeźnie! Mieszkańcy nie mogą pić nieprzegotowanej wody

NOWE Boraks – 10 sposobów na zastosowanie boraksu w domu i nie tylko

Boraks to ekologiczny i bardzo tani produkt, który okazuje się bardzo przydatny w gospodarstwie domowym. Oprócz tego, że boraks ma właściwości odkażające, to można wykorzystywać go też m.in. do wywabiania plam. Poznaj zastosowania boraksu.