Bartłomiej Bonk - tak dziś żyje srebrny medalista olimpijski z Londynu. Zobacz zdjęcia

Bartłomiej Bonk urodził się 11 października 1984 roku w Więcborku. Przygodę ze sztangą zaczął w wieku 13 lat w klubie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie (województwo kujawsko-pomorskie). To ten klub w niewielkim miasteczku ukształtował go jako sportowca. Jego barwy reprezentował przez cztery lata.

Tak dziś żyje srebrny medalista olimpijski z Londynu Bartłomiej Bonk

Zanim to jednak nastąpiło, sztangista w 2001 roku przeprowadził się do Opola. W stolicy Opolszczyzny mieszka do dziś. Tam wstąpił do klubu Budowlani Opole i to w tym klubie kariera Bartłomieja nabrała tempa. Jego wymagający trener Ryszard Szewczyk pomógł mu odnieść największe sukcesy.