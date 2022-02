Best Of Spider V czyli wspinaczkowe szaleństwo w Bydgoszczy [zdjęcia]

Zawody odbywają się w kategorii bouldering czyli wspinaczki na specjalnie przygotowanych na zawody trasach, bez asekuracji liną. Do zawodów zgłosiło się ponad 200 osób z kraju i zagranicy, którzy najpierw rywalizowali w trzech grupach eliminacyjnych sędziując sobie sami. A potem najlepsi awansowali do finałów, które były już sędziowane przez arbitrów. Rywalizowano osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn. Do pokonania były cztery bouldery ze strefą, a na pokonanie każdego zawodniczki i zawodnicy mieli po trzy minuty.

W niedzielę będą rywalizowały dzieci i młodzież. Poniżej program zawodów.