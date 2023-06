Bezpieczny Kredyt 2% od lipca 2023. Sprawdzamy zmiany cen na rynku mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem

231120 złotych wynosi wyjściowa cena 24-metrowej kawalerki w centrum Bydgoszczy. To 9630 zł w przeliczeniu za metr kwadratowy. Właściciel sprzedaje ją bezpośrednio i twierdzi, że okazja. Mieszkanie wprawdzie znajduje się w starej kamienicy, ale na 1. piętrze, do tego przeszło generalny remont w bieżącym roku. Jest wykończone pod klucz i w pełni urządzone.

Ceny mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w tym mieście zaczynają się od około 7300 zł/m kw. Trzeba doliczyć jakieś 30 procent do ceny, ponieważ lokale są najczęściej sprzedawane w stanie deweloperskim. Kto rozgląda się za nieruchomością z drugiej ręki, ten znajdzie nawet za niecałe 5000 zł za metr. Taka kwota dotyczy natomiast mieszkań do kapitalnego remontu - np. takich, w których czas zatrzymał się ponad 40 lat temu.

Rzadziej to jest 1 proc., a częściej 5 proc. Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego. - Za metr lokalu na głównych rynkach trzeba płacić o 4,9 proc. więcej niż przed rokiem, przy czym nowe mieszkania szybciej drożały.

- Średnie kwoty, płacone za mieszkania, rosły w ujęciu kwartalnym od 1 do blisko 5 proc. - informują eksperci portalu, którzy przyjrzeli się cenom mieszkań w poszczególnych miastach w Polsce.

Ceny jeszcze w 2023 roku mogą jeszcze wzrosnąć. One w sumie nie zdążyły spaść. Jak wskazuje portal Bankier.pl, pierwszy kwartał bieżącego roku zafundował nam wzrost cen mieszkań.

W Toruniu w przypadku mieszkań-nówek stawki są podobne, jak w Bydgoszczy. Jeżeli ktoś szuka oferty z rynku wtórnego, ale ma być to mieszkanie o wysokim standardzie, ten zapłaci nawet ponad 11000 zł/m kw.

Przyszłość na rynku nieruchomości

Specjaliści, w tym ci z Bankiera, już przed drugim kwartałem wspominali, że mieszkania wciąż będą drożeć. - Wpływ na wzrost cen ma ograniczana przez deweloperów podaż, rosnące koszty budowy oraz oczekiwany przez rynek Bezpieczny Kredyt 2%. Ten ostatni, przypomnijmy, zacznie obowiązywać za niecały tydzień, 3 lipca, i może mocno zamieszać w mieszkaniówce. Zrobi to prawdopodobnie na dwojaki sposób: pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie, bo dzięki tańszemu kredytowaniu więcej ludzi będzie w stanie kupić wymarzone „M”. Negatywnie, gdyż skoro więcej Polaków zechce kupić mieszkania, to nastąpi dalszy wzrost cen nieruchomości.

Eksperci portalu Rynekpierwotny.pl obliczyli, że singiel, zarabiający 5000 zł na rękę miesięcznie, który skorzysta z programu rządowego, będzie miał zdolność kredytową wynoszącą 350 tys. zł (kredyt zaciągany na 25 lat), co znaczy w jego sytuacji wzrost o 37% względem standardowego kredytu. Gdyby to było małżeństwo z dzieckiem, to przy wzięciu pod uwagę jednakowych kryteriów, zdolność kredytowa kształtowałaby się na poziomie 310 tys. zł (wzrost o 38%).

- Jeśli bank w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% dodatkowo weźmie pod uwagę dopłaty, to zdolność kredytowa może wzrosnąć nawet o 40% względem tradycyjnej hipoteki ze zmiennym oprocentowaniem - zaznaczają przedstawiciele portalu Rynekpierwotny.pl. - Taki kredyt bez dopłat nieprzypadkowo został wybrany jako punkt odniesienia. Wydaje się on bowiem bardziej opłacalny w perspektywie obniżek stóp procentowych NBP niż zwykła hipoteka ze stałą stawką na 5 lat.