Blisko pół tysiąca młodych pływaków rywalizowało w Otylia Swim Cup w Toruniu

W zawodach, które odbyły się w reżimie sanitarnym i bez udziału publiczności, brali udział zawodnicy w wieku od 8 do 15 lat, zrzeszeni w klubach Polskiego Związku Pływackiego, którzy rywalizowali w sześciu kategoriach wiekowych na dystansach od 50 do 200 metrów w stylach dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym. Najlepsi otrzymali przepiękne puchary i medale, a wszyscy zawodnicy dostali także bogate pakiety startowe, ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. firmy HMS, CityMotors i Nestle.

– Cieszę się, że na nowej pływalni w Toruniu odbywają się ogólnopolskie zawody pływackie Otylia Swim Cup, bo dzięki temu pokazujemy, że jest to obiekt gotowy do zawodów i wszechstronnej aktywności fizycznej. Szukamy młodych talentów i jestem dumna, że we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz miastem Toruń Fundacja Otylii Jędrzejczak może kolejny raz zrealizować cudowny projekt dla dzieci i młodzieży, po którym oni wychodzą z pływalni naładowani pozytywną energią – mówiła Otylia Jędrzejczak. Wielokrotna mistrzyni największych światowych imprez, w tym igrzysk olimpijskich, wraz z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską, mistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro, dekorowała najlepszych zawodników.

Zawodnicy, którzy startowali w Toruniu, podkreślają, że pływanie jest ich pasją. – W pływaniu fajne jest to, że możemy realizować się, a jeśli zrobimy jakiś błąd, to konsekwencji nie ponosi cała drużyna, a tylko my i mamy w kolejnych startach możliwość, by to poprawić. Pływanie uprawiam od szóstego roku życia, tak bardziej wyczynowo w klubie, bo z wodą jestem związana od urodzenia, gdyż moja mama jest trenerką – mówiła Gabrysia.

– Bardzo lubię pływanie, a największą przyjemność sprawiają mi starty. Otylia Jędrzejczak jest dla mnie wzorem do naśladowania – dodała jej koleżanka Alicja.

Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska z Aten, nie ukrywa, że powstanie każdego nowego obiektu pływackiego w Polsce bardzo ją cieszy. – Przypominam, że pływanie jest cały czas w czwórce najchętniej uprawianych amatorsko dyscyplin sportowych wśród Polaków. Dzieci i młodzież, które coraz częściej wchodzą na pływalnię, uczy się sportu powszechnego. Mówimy też o naszym innym projekcie „Zero jest OK”, w którym promujemy bezpieczne przebywanie na akwenach wodnych. Dziś, gdy mówimy o tym, jak ważna w czasach pandemii jest aktywność fizyczna, możemy być dumni, że możemy z wszystkimi naszymi projektami wspierać w tym młodzież i dorosłych – dodała najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.