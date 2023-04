Bob wraca do łask - oto najmodniejsza fryzura na wiosnę 2023 [zdjęcia] Kamila Pochowska

Puszysty bob to cięcie dla kobiet, które nie boją się eksperymentować. Myślisz po zmianach, chciałabyś odświeżyć swój wygląd? Nie lubisz stać zbyt długo przed lustrem z grzebieniem? Ta fryzura jest zdecydowanie dla ciebie!

Podkreśla rysy twarzy, odmładza, sprawia, że twarz wydaje się być bardziej rozświetlona. Bob to wdzięczna fryzura, która znów wraca do łask. To będzie najmodniejsze cięcie na wiosnę 2023. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia najgorętszych fryzur tego sezonu.