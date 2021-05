Budowa boiska przy liceum w Sępólnie. Posłanka Ewa Kozanecka przywiozła dla powiatu promesę. Dyrektor Cyganek: - Nie ma jak na swoim

Powiat sępoleński w ubiegłym roku zgłosił wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie. Z tą inicjatywą – polepszenia warunków i bezpieczeństwa na przyszkolnym obiekcie sportowym - zwrócili się do władz powiatu rodzice. Pod koniec grudnia to zadanie znalazło się na liście zakwalifikowanych wniosków z dofinansowaniem 1 200 000 zł. Cała inwestycja opiewa na 1 440 000 zł.

- Dla nas to bardzo ważny dzień. Wartościowo ta promesa i ta inwestycja jest najwyższa w historii szkoły do tej pory. Obiekt szkolny będzie wyposażony w nowoczesną, bezpieczną, ekologiczną i funkcjonalną infrastrukturę sportową. Wuefista o niczym innym marzyć nie może – podkreślił Tomasz Cyganek, dyrektor LO i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego. - W sporcie mówi się: „Nie ma to jak na swoim” – to sprzyja osiąganiu dobrych efektów pracy, ale też i tę pracę ułatwia – dodał dyrektor Cyganek.

Przy szkole powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 m x 44 m, w skład którego wchodzić będzie boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz kort do tenisa ziemnego. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne elementy takie jak: bramki do piłki ręcznej, słupki wolnostojące wraz z siatkami do siatkówki, stojaki do tablicy, tablice oraz kosze z siatkami do koszykówki, słupki z siatką do gry w tenisa, a także inne elementy montażowe. Ważnym elementem będzie też bieżnia czterotorowa. Obok płyty boiska powstanie siłownia zewnętrzna i małe boisko do gry w kometkę, a nawet, jak wspomniał starosta, stanowisko do pchnięcia kulą. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony panelami fotowoltaicznymi w technologii LED.