Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

- Budynek, który już widzimy, ma ostateczne wymiary - informuje Grzegorz Piątkowski. - Gotowa jest cała konstrukcja budynku, trwają prace ociepleniowe, wykonywane są instalacje wewnętrzne. Wykonawca - Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka z Torunia - realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem i projektem. Widać doświadczenie, solidność. Jeśli tak dalej pójdzie, na pewno wywiąże się na czas, czyli do końca czerwca 2022 roku.

To pierwsza inwestycja, którą toruńska firma realizuje dla Starostwa.

- Po zakończeniu robót budowlanych będzie trzeba wyposażyć nowa siedzibę. Przetarg zostanie wkrótce ogłoszony - przygotowujemy go. Niektóre meble przeniesione zostaną z obecnej siedziby, ale w zdecydowanej większości zostaną dokupione nowe meble - wskazuje Grzegorz Piątkowski. - Zyskamy tam więcej pomieszczeń, które będą dostosowane do liczby pracowników. Będą także dodatkowe pomieszczenia - między innymi przestronna sala konferencyjna, a także takie, które jeszcze nie mają przeznaczenia. Ważne jest także to, że zyskamy dużo powierzchni na archiwum. Jest tak dużo dokumentów, że w obecnej siedzibie niektóre są przechowywane w biurach. Nie wszystkie dokumenty, nawet po 25 czy 50 latach, mogą zostać zutylizowane, więc zbiera się ich coraz więcej.