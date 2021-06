Budżet Obywatelski Chełmno - te projekty zwyciężyły w głosowaniu

Wygrały dwa projekty. Spośród miękkich najwięcej głosów uzyskał projekt przesiewowego badania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń diagnostycznych - wartości 100 tys. złotych (liczba oddanych głosów: 637). Z kolei wśród twardych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie - za 290 tys. złotych (liczba oddanych głosów: 739).

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim na projekty miękkie przeznaczono 100 tys. złotych, a na twarde - 400 tys. złotych, w sumie - 0,5 mln złotych. Projekty, które zostały wybrane do realizacji opiewają na kwotę 390 tys. złotych. Kwota przeznaczona na projekty miękkie została wykorzystana w 100 proc. W przypadku projektów twardych kwota wybranych projektów wynosi 290 tys. złotych, co odpowiada 72,5 proc. zabezpieczonych środków. Pozostała kwota to 110 tys. złotych, a drugie zadanie,

które uzyskało najwyższą liczbę punktów stanowi budowa tężni solankowej. Szacowany koszt to400 tys. złotych.