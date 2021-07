Chełmno. Co w weekend i w najbliższe dni w powiecie chełmińskim?

W sobotę (3.07.2021) o godz. 10 nad Jeziorem Starogrodzkim odbędzie się II runda Letniej Grand Prix Chełmna w siatkówce plażowej.

Także w sobotę (3.07.2021) w Kijewie Królewskim (od godz. 9.30 do 15.30) obchody Święta Pomowca. Zaplanowano III Turniej Orlików o Puchar Wydawnictwa NIKO-mini EURO, mecz żaków, trampkarze kontra juniorzy, a także zarząd klubu vs młodzicy. Będzie grill, ciasto i dużo dobrej zabawy oraz sportowej rywalizacji. Nastąpi ponadto podsumowania sezonu każdej z grup młodzieżowych i wybór zawodnika sezonu w każdej z grup. W klubie zachęcają do przyjścia wszystkie dzieci, które chcą dołączyć do naszego klubu. Będzie możliwość rozmowy z trenerami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania.

Kolejny "Spacerek po Chełmnie" już w niedzielę (4.07.2021). "Dzieje Sanktuarium Maryjnego w Chełmnie" , a w programie m.in. studzienka, Brama Grudziądzka, fara. Przewodnikiem będzie Jarosław Nowak.