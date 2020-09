Chełmno Holi Festival Święto Kolorów i kino plenerowe na Nowych Plantach w Chełmnie - zobaczcie zdjęcia

Na chełmińskiej starówce pojawił się Festiwal Kolorów. Chętnych do obsypywania się barwnymi proszkami było wielu. Na rynku zrobili wielką kolorową chmurę, sami "ubierając się" w te same barwy.

Pogoda sprzyjała, humory dopisywały, zabawa była wyśmienita. Nie brakowało muzyki, wiec bawiono się i tańczono. Holi Festival Poland to ogólnopolska edycja robiącego furorę na całym świecie święta kolorów Holi. Holi to hinduistyczne święto radości. W Chełmnie, podobnie jak w ubiegłym roku oraz w lipcu bieżącego roku nad Jeziorem Starogrodzkim, to przede wszystkim wydarzenie, w którym najchętniej uczestniczą młodzi - wiekiem i duchem.

Chełmiński Dom Kultury zaprosił także na letnie Kino Plenerowe. Na Nowych Plantach czekały leżaki. Przygotowano seans "Manu. Bądź sobą" dla dzieci i "Pulp Fiction" dorosłych.