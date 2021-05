Chełmno. Przetarg w Urzędzie Miasta Chełmna wygrała firma, która nie złożyła najtańszej oferty. Jest odwołanie!

- Na stronie urzędu jest informacja o niedawnym przetargu i jego bezsensownym rozstrzygnięciu - dodaje Czytelnik. - Było pięć ofert, a w Urzędzie Miasta Chełmna wybrano jedną z najdroższych - mimo że ich opisy wydają się dokładnie takie same. Przetarg odbywa się kolejny raz, a jak już go rozwiązano, to wybrano znacznie droższą ofertę? Jak to możliwe? Przecież jest w Chełmnie tyle rzeczy, które wymagają inwestycji - chociażby ulice pełne dziur. Dlaczego bez powodu przepłaca się za jedną inwestycję, gdy urzędnicy ciągle tłumaczą się, że brakuje pieniędzy na inne ważne?