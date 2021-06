- Co dalej z mieszkaniami na wynajem w Sępólnie? – pyta Czytelnik

Jak już informowaliśmy, gmina Sępólno Krajeńskie przystąpi do ogólnopolskiego programu budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To nowy rządowy program zakładający budowę bloków wielorodzinnych w różnych miejscach w Polsce. Jednym z miast, które wyraziło chęć przystąpienia do niego jest Sępólno Krajeńskie. Miałby tu powstać blok mieszkalny na 30 do 32 mieszkań. Będzie on zlokalizowany przy ulicy Baczyńskiego.

Mieszkania na ul. Baczyńskiego w Sępólnie - budowa w ramach SIM

Budową, a później także gotowym obiektem, zarządzać będzie specjalnie do tego celu powołana spółka „KZN - Bydgoski”. Gmina oraz Krajowy Zasób Mieszkalnictwa będą jej udziałowcem. Gmina wniesie między innymi grunt, na którym nowy blok powstanie.