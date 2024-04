Co robić w weekend 26 -28 kwietnia w Grudziądzu? Oto "imprezowy rozkład jazdy"

Piątek, 26 kwietnia

To będzie XI edycja wieczoru z muzyką filmową. Dorota Berent i jej niezastąpiona ekipa KMF przygotowali prawdziwą muzyczną ucztę.

Na scenie teatru wystąpią m. in.:Maciej Balcar (wieloletni wokalista zespołu „Dżem”) Brian Fentress, Dorota Berent z zespołem, Aleksandra Cybula, Bastard Brothers, TiM & Witches, To – My.